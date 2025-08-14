El Desafío Naranja, impulsado por el Ministerio de Cultura, convoca a jóvenes entre 14 y 24 años a presentar proyectos que integren arte y tecnología para resolver problemas sociales en sus comunidades.

Esta competencia, que cuenta con el respaldo de la fundación Filarmonía de República Dominicana y el Gobierno de El Salvador, busca promover la creatividad y el compromiso social.

Según Jesús Arismendi, director nacional de Formación en Artes, el reto fomenta habilidades que fortalecen la participación cultural y la innovación en el país.