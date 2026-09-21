Derrumbes y árboles caídos por lluvias de las últimas horas

Las lluvias de las últimas horas ocasionaron estragos en varias zonas del país.

Un derrumbe ocurrió en la carretera Troncal del Norte, a la altura de la parada Confía en Ciudad Delgado. Asimismo, un árbol cedió debido a la acumulación de agua en el lugar.

Miembros de Protección Civil realizaron labores de despeje para agilizar el tráfico vial.

Siempre sobre la carretera Troncal del Norte, a la altura de la colonia San Joaquín, se formó una poza de gran tamaño que afectó a varios automovilistas. Entre los afectados se encuentra el conductor de un camión de carga, quien terminó subiéndose al separador debido a la falta de visibilidad provocada por la acumulación de agua.

Además, en Cuscatancingo colapso un muro obstruyendo el acceso a la calle principal, Comando de Salvamento atendió la emergencia y no reporto daños personales.

Y un árbol caído obstaculizó el paso sobre la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Santa Ana, en el distrito de Turín, Ahuachapán Norte. Elementos del equipo táctico de bomberos de El Salvador y de Protección Civil retiraron el árbol y habilitaron el tránsito.