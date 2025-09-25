Combatir el acné requiere una limpieza adecuada lavando el rostro dos veces al día con un limpiador suave, evitando productos abrasivos que irriten la piel.

La hidratación es igual de crucial, usando un producto no comedogénico que regula la producción de sebo incluso en pieles grasas.

Los dermatólogos enfatizan evitar tocar el rostro, un hábito que transfiere bacterias y empeora las lesiones existentes. La protección solar diaria con fórmulas ligeras completa la rutina básica para una piel sana.