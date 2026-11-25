Tiendas, restaurantes, supermercados y otros comercios refuerzan su personal para atender el aumento de clientes durante los últimos dos meses del año, sin embargo, aunque se trate de un trabajo por temporada, esto no significa que las personas deban renunciar a sus derechos laborales. Por ejemplo: en el pago del salario, se debe respetar lo acordado, además si el trabajador cumple más horas de las establecidas, tiene derecho a recibir el pago correspondiente por ese tiempo extra.

Trabajar eventualmente no significa que la empresa pueda dejar de cumplir con sus obligaciones. Los puestos temporales tienen derecho a: los descansos deben respetarse, el trabajo nocturno se paga con un recargo del 25% a partir de las 7 de la noche, horas extras diurnas se pagan con un recargo del 100%, aguinaldo proporcional en El Salvador, quien al 12 de diciembre no haya cumplido un año con el mismo empleador recibe el pago equivalente a los meses trabajados.

Ante estas situaciones, es importante que los trabajadores conozcan las condiciones de su contrato y guarden algún comprobante de los pagos que reciben, así como de las horas que realizan y si una persona considera que sus derechos no están siendo respetados, puede acudir al ministerio de trabajo para recibir orientación o presentar una denuncia de manera formal.