Cuatro meses de licencia por maternidad y con goce de sueldo es lo que por ley le corresponde a las mujeres después de dar a luz a su bebé, sin embargo, un informe de Ormusa revela que el 24.6% de las encuestadas, no recibieron la licencia completa.

Mientras que un 2.6% desconocía que tenía este derecho.

Y el 72.8% afirmó haber recibido la licencia por maternidad completa.

Estos son los resultados de una encuesta realizada a más de 100 mujeres.

Otro de los datos que destaca el documento es que el 12.3% reportó que fue despedida o sancionada durante el embarazo o la lactancia y el 93% nunca presentó ninguna denuncia formal.

Además, un 28.1% afirmaron casos de discriminación o trato desigual por su embarazo.

Por otra parte, el 73.7 % de las embarazadas reportaron que, si tuvieron permiso remunerado para asistir a sus controles prenatales, el 21.9% también pudo recibirlos, pero les aplicaron descuentos o permisos sin goce de sueldo, y el 3.5% indicó que no se les permitieron asistir a controles médicos.

El derecho a la lactancia materna es otro aspecto al que no siempre se le da cumplimiento, pese a que según la ley la madre debe disponer de dos descansos de treinta minutos cada uno, o uno de una hora, dentro de su jornada laboral, para amamantar a su hijo.

Un 63% pudo hacerlo horarios especiales para lactancia tras su regreso al trabajo, un 19% no obtuvo el permiso y otro 8.8% no lo solicitó por desconocimiento o porque no regresó al empleo.

Ante estos datos, Ormusa recomienda implementar programas de formación para mujeres, ya que el 64.9 % dijo que tiene poco conocimiento de sus derechos laborales durante el embarazo y la lactancia, 14.9 % manifestó desconocerlos totalmente, y solo el 20.2% los conocía.