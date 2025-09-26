A las 8:15 de la mañana, hora salvadoreña, se jugará el esperado Derbi Madrileño, en el que el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el estadio Metropolitano.

Aunque ambos equipos llegan con buen arranque de temporada, este partido se perfila como una prueba de fuego para el conjunto dirigido por Xabi Alonso, que enfrenta uno de sus exámenes más complicados.

Mientras la expectativa de los aficionados crece y las miradas del mundo futbolístico se concentran en Madrid, el resultado podría marcar un rumbo clave en la campaña de ambos clubes.