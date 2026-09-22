Departamento con menor parque vehicular  

Estas son las calles de San Vicente, donde a diario miles de vehículos se desplazan por sus principales vías, el flujo es constante y el congestionamiento es un problema creciente complicando la circulación de los automovilistas para llegar a sus destinos.

Y aunque tiene el menor parque vehicular del país, la relación con su población es significativa, en 2026 ya alcanza los 47,652 automotores, y cuenta con una población de 161,857 habitantes, es decir, que hay cerca de 29 vehículos por cada 100 habitantes. En 2025 había 43,059 automotores, en un año incremento 4,593.

El crecimiento del parque vehicular también representa un reto para la seguridad vial, San Vicente paso de 261 siniestros viales, a 281 en 2026.

Por otro lado, está San Salvador, con 1,563,371 habitantes concentran el mayor parque vehicular del país, es decir 44 automotores por cada 100 habitantes

En cuanto a los siniestros viales, San Salvador se registra 5397 siniestros viales en 2026 y 5214 en 2025, es decir que las cifras de parque vehicular y siniestros viales son proporcionales a la cantidad de habitantes por departamento.