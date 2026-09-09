Denuncias por hackeo de celular

El hackeo o acceso no autorizado al celular se toma como delito bajo la ley de delitos informáticos, que puede ser sancionado entre los 2 a más de 10 años de prisión, dependiendo los ilícitos que se hayan cometido con la información.

Especialistas mencionan que, al ser víctima del delito, puede denunciarlo ante las instancias correspondientes, además de recabar todas las evidencias del caso.

Aunque en muchos casos la persona previamente no se percata de que existe un hackeo del celular, el criminal se mantiene cierto tiempo dentro del dispositivo para monitorear el comportamiento de la víctima y sus contactos, para poder proceder con el delito.

Los expertos recomiendan que, ante la sospecha de haber sido hackeado, debe formatear su celular, previamente cambiar sus contraseñas desde otro dispositivo, verificar los movimientos de la banca en línea y comunicarse con la empresa, además de contratar aplicaciones móviles que le adviertan del ingreso no autorizado a su dispositivo.