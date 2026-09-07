Denuncias de abusos sexuales por medios informáticos

20 millones de niños y adolescentes, entre 12 y 17 años, sufrieron alguna forma de explotación o abuso sexual, facilitado por la tecnología en un año, y únicamente menos del 1% de los casos fueron denunciado ante las autoridades, según un estudio de Unicef desarrollado en 21 países, que advierte que las cifras podrían ser mayores, ya que la cantidad de menores de edad que no cuentan lo ocurrido es alta.

Cerca del 60% de los hechos ocurrieron en plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y WhatsApp, y un 14% por medio de juegos en línea.

Este acoso o abuso sexual puede generar un gran impacto psicológico para los menores de edad, el informe detalla que quienes estuvieron sometidos a explotación facilitada por la tecnología tenían cuatro veces más de probabilidades de reportar pensamientos o conductas suicidas, y autolesiones, entre otros problemas de salud mental.

Más del 40% de las experiencias de abuso facilitado por la tecnología nunca fueron compartidas con nadie, la razón más frecuente para guardar silencio fue que no sabían dónde acudir ni a quién contar lo sucedido.

Unicef insta a los gobiernos, empresas tecnológicas, familias, escuelas y sistemas de protección, a solventar esta problemática y pide que las plataformas incorporen la seguridad infantil desde su diseño, y mejores herramientas para detectar y reportar situaciones de abuso.

Además, señala la gravedad del material de abuso sexual generado mediante inteligencia artificial.