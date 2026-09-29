 Denuncian contaminación y aguas negras en manglar de Estero Jaltepeque

Los habitantes de la comunidad La Mapachera, en San Luis La Herradura, denunciaron la contaminación que se ha generado en el sector, justamente en un manglar de Jaltepeque.

La basura acumulada, que según los vecinos proviene de otras comunidades cercanas, genera malos olores y condiciones insalubres que preocupan por la salud de las familias, sobre todo de niños y adultos mayores.

A este problema se suma una tubería que, según los habitantes, descarga aguas negras en el mismo sector. La alcaldía ha realizado labores de limpieza, pero los vecinos aseguran que la basura continúa acumulándose y el problema se vuelve a presentar.