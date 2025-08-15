El dengue en El Salvador ha cobrado dos vidas y registra 124 casos confirmados entre enero y agosto, según las autoridades del Ministerio de Salud.

Las víctimas mortales, cuyas edades y sexo no fueron revelados, se suman a un brote que afecta principalmente a Ahuachapán, La Libertad, San Miguel y La Unión, donde circulan 4 variantes del virus.

Las autoridades recomiendan eliminar criaderos de zancudos en llantas y recipientes con agua estancada, medida clave para frenar la propagación en temporada de lluvias.