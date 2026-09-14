Demandan a la administración Trump por ley migratoria

Nuevo york y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del departamento de seguridad nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia, visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan o se considera probable que necesiten beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

Los estados argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.