Delitos que terminaron en condena a cadena perpetua

Dos personas ya han sido condenadas a cadena perpetua en El Salvador. El primer caso fue el de Carlos Arturo Herrera Castro, condenado por homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova. El crimen ocurrió en mayo, en Chalatenango, donde atacó a la víctima con piedras, por robarle dinero hasta causarle la muerte.

El segundo caso es el de Eduardo Mauricio Urbina García, condenado por feminicidio agravado. El hecho sucedió el 3 de agosto en Santa Ana, cuando ingresó a la habitación de su vecina y la atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida. Según la Fiscalía, el hombre acosaba constantemente a la víctima. La sentencia fue emitida solo 42 días después del crimen.

Estas condenas fueron posibles tras la reforma del artículo 27 de la Constitución de la República, que antes prohibía la pena de cadena perpetua. Con la nueva disposición, esta pena puede imponerse a personas declaradas culpables de tres tipos de delitos, homicidio, violación y terrorismo.