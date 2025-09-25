Lavado de activos, extorsión, y testaferrato son algunos de los delitos de los que podría ser acusado si usted presta su cuenta bancaria y esta es utilizada para el cometimiento de ilícitos, además de estafa que tiene una pena de 5 a 8 años de prisión y aumenta de 8 a 15 años si es agravada.

La cuenta bancaria es personal y no debe prestarla a nadie para recibir dinero, ya que desconoce la procedencia de esos fondos y un pequeño favor lo puede llevar a prisión.

Recientemente la Fiscalía junto a la policía desarticuló una red a la que se le atribuyen 4,728 casos de estafas y extorsiones, quienes prestaban cuentas bancarias para recibir los fondos de sus ilícitos y posteriormente transferir el dinero hacia el extranjero, ya que es una organización transnacional con presencia en países como Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México, por lo que aproximadamente realizaron el movimiento financiero ilegal de 6 millones de dólares.

Por lo que han dado como plazo el 30 de septiembre para que los personas que pudieron estar relacionados con estos sujetos presenten su denuncia.

Según el Fiscal, entre enero de 2022 y septiembre de 2025, presentaron 1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa.