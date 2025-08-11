Entre junio de 2024 y mayo de 2025, se contabilizaron 12,965 delitos, mientras que en el mismo periodo de 2023 y 2024, se registraron 15,620, es decir de 2,655 casos menos.

Los crimines que más se reportaron para el reciente periodo son hurto y robo 6,758, violaciones 2,739, ilegalidades relativas a las drogas 1,565, mientras que los homicidios intencionales 96, feminicidios 25, privación de libertad 340, trata de personas 70, 541 extorsiones; 564 hurto y robo de vehículos y un secuestro.

Mientras que para el 2023-2024, se contabilizaron 8,279 hurto y robo, 3,018 violaciones, 1,454 relativo a las drogas, homicidios intencionales se registraron 142, feminicidios 25, privaciones de libertad 366, trata de personas 49,844 extorsiones, 731 hurto y robo de vehículos y 13 secuestros.

Según detalla el informe más reciente se registraron un promedio de 270 delitos al día en el país.

Además, señala que, durante este periodo, se atendieron 82 casos de violencia feminicida, es decir extra violencia contra la mujer que pudo terminar en muerte, 8,038 casos de violencia sexual y 2,329 casos de violencia física, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño.

3,245 personas enfrentaron la última etapa de procesos judiciales por los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, el 78% de estos casos se decretaron a favor de la víctima, mientras que el 15% recibieron un resultado absolutorio.

Marzo del 2025, fue el mes que más delitos se atendieron, contabilizándose 9,646 casos, seguido de octubre de 2024 con 8,986.