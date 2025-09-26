Ante esta situación, la presidencia de la asamblea pidió en reiteradas ocasiones mantener el orden. Mientras tanto a las afueras del recinto del organismo se llevaba a cabo una protesta en contra de las decisiones implementadas por Israel en la franja de Gaza.

A pesar de la inconformidad de la comunidad internacional el primer ministro prometió terminar el trabajo de eliminar a Hamas en Gaza.

Los propietarios del vivero Esmeralda aseguran que el presupuesto para combatir las plagas en las plantas que comercializan ha incrementado este invierno en comparación con el del año pasado; pues de gastar 500 dólares en 2024, ahora deben invertir 700 dólares.