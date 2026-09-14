Si usted tiene una base de datos de otras personas está en la obligación de nombrar un delegado de protección de datos personales según lo establece la ley.

Cumplir con la ley para la protección de datos personales es obligatorio sin importar si se trata de una micro, mediana o gran empresa.

El delegado de protección de datos personales puede ser de la empresa o una contratación externa, pero hay requisitos que debe cumplir.

Los especialistas también señalan la importancia que las empresas puedan invertir en servicios de ciberseguridad para proteger la información.

La agencia de ciberseguridad del estado señaló que queda sin efecto la fecha límite establecida para el nombramiento del delegado de protección de datos personales. Lo anterior no implica un incumplimiento de la normativa vigente, sino que únicamente deja sin efecto el plazo previamente establecido para realizar dicho nombramiento.