El Comité Olímpico de El Salvador entregó el pabellón nacional a la delegación de 503 atletas que competirá en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 del 18 al 30 de octubre.

Armando Bruni, presidente del comité, y Yamil Bukele, del INDES, hicieron la entrega a la arquera Sofía Pais, subcampeona mundial de arco compuesto, en representación de todos los deportistas.

Bruni destacó que esta es la delegación más grande del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y la primera en pasar filtros de selección unificados.

Los abanderados Ivonne Noches (patinaje) y Diego Calix (judo) liderarán al equipo cuyos atletas entrenan más de ocho horas diarias y aspiran a múltiples medallas, incluyendo posibles preseas doradas en judo y fútbol playa según manifestaron los competidores.