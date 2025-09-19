Del aperitivo a los emoticones, la historia muestra cómo distintas tradiciones marcan generaciones y refuerzan la necesidad humana de conexión.

El aperitivo, celebrado en varios países, simboliza la convivencia al reunir a familias y amigos en torno a la mesa. En contraste, los emoticones creados en 1982 por Scott Fahlman revolucionaron la comunicación digital al distinguir emociones en mensajes escritos.

Aunque nacidos en contextos diferentes, ambos reflejan que el ser humano siempre busca compartir experiencias, expresar sentimientos y fortalecer vínculos sociales.