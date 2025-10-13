Aunque no se registran daños por lluvias en la agricultura, el presidente de Campo, Luis Treminio destaca un déficit de seis millones de quintales de granos básicos con los que podría cerrar el ciclo 2025-2026, una cifra menor a la registrada el periodo anterior que ronda los 10 millones de quintales.

Para suplir la demanda de maíz, se requieren 4,770,000 quintales; 500,000 de sorgo; 187,500 de arroz y 375,000 quintales de frijoles.

La dependencia de otros países, asegura que es el principal problema.

Respecto a las verduras se tiene una dependencia del 93 por ciento, de estos el 76 por ciento proviene de guatemala, y aunque la cosecha nacional no ha tenido impacto negativo, sostiene, continúan siendo insuficientes para cubrir la necesidad de la población.

En el caso del café, las lluvias que se registraron en febrero de este año, permitieron que floraran de forma prematura por lo que la cosecha culminaría antes, es decir, a finales de este mes, pero si las lluvias se mantienen podrían afectar su calidad.