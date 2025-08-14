Desde agosto los salvadoreños empezaron a consumir maíz importado, porque la producción de este grano básico no alcanza a cubrir el consumo nacional que es de 18 millones de quintales, en 2024 solo se cosechó 10 millones de quintales y el consumo promedio mensual es de los 1.56 millones, según la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.

No solo en maíz existe un déficit, también en la producción de frijol, por lo que El Salvador invierte al año 25 millones de dólares para importarlo desde Nicaragua.

Que el país carezca de suficiente producción de granos básicos se debe a la poca mano de obra y la migración, situación que ha llevado a muchos agricultores a limitarse a sembrar cantidades considerables de terrenos.

Según Rendón, hay un nuevo programa entre las organizaciones agropecuarias y el Ministerio de Agricultura para fortalecer la producción de frijol, esto a través de incentivos a los productores, señala que actualmente hay sembradas 500 manzanas de este grano básico, los cultivos aportarían a reducir el déficit.