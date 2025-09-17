Los pacientes en El Salvador enfrentan citas tardías debido a la crítica saturación que sufre el sistema de salud, consecuencia directa de un masivo déficit de profesionales.

El Seguro Social presentaría un faltante del 45% de médicos especialistas, mientras que el sistema nacional general arrastra un vacío aún mayor, del 55%, lo que significa que solo funciona con la mitad del personal necesario.

Aunque los usuarios perciben un cambio positivo reciente, coinciden en que esta tendencia no resolverá la crisis si no se prioriza la formación de talento local para cubrir las plazas vacantes.