Existe un déficit de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, de todos los que cursan una carrera universitaria, solo el 17% han sido en estas áreas, el Banco Mundial cataloga la región como la que tiene una mayor brecha de talento, porque es poca la conexión entre la universidad con la sociedad y economía.

En El Salvador, ha sido identificado el problema por la única universidad pública, aseguran que están trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías a los estudiantes.

Consultamos a las personas, de que depende que un universitario al finalizar sus estudios sea capaz de adaptarse a los nuevos desafíos de la vida laboral.

Según los estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, en los países de la región solo el 50% de los matriculados en una universidad finalizan sus estudios académicos, además, tiene la deficiencia más grande en el mundo en graduados de ciencias, con un 2% únicamente.