Entre enero y octubre de 2026, el déficit comercial de El Salvador fue de 10,700.9 millones de dólares, 15% más que en el mismo periodo de 2025, cuando fue de 9,304.2 millones. Las cifras son del Banco Central de Reserva.

Las exportaciones sumaron 5,670.2 millones, 4% más. Las importaciones subieron 10.9%, hasta 16,371.2 millones. El país compró casi tres veces lo que vendió.

La factura petrolera pasó de 1,949.8 a 2,750.3 millones, unos 800 millones más. Las gasolinas subieron de 663.2 a 902.2 millones y el diésel, de 535.6 a 844.4 millones. Los aceites de petróleo ya son el 13.8% de lo que se importa, frente a 10.2% el año pasado.

Por tipo de bien, las importaciones de consumo crecieron 12.8%, a 6,729.4 millones. Las de bienes intermedios subieron 10.6% y las de capital, 9.5%.

Estados Unidos es el principal socio. Le vendimos 1,853.6 millones, 3.9% más, y le compramos 4,498.2 millones, 17.3% más. China es el segundo origen de las importaciones, con 3,203.7 millones. En exportaciones le siguen Guatemala, con 1,123.3 millones, y Honduras, con 889.7 millones, un 1.9% menos.

El café exportó 183.9 millones de dólares, frente a 159.4 millones del año pasado. El azúcar sumó 164.2 millones, frente a 158.8 millones. La maquila exportó 792.7 millones, 5.4% más.

También aumentaron las compras de: vehículos con 1260 millones, medicinas con 703 millones de dólares, hierro y acero 708 millones y productos de consumo diario con 6 millones de dólares.

En volumen, se exportaron 3,286 millones de kilogramos y se importaron 11,077 millones. Ambas cifras crecieron 6.4%.