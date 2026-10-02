Deficiencias en matemática y ciencias dificulta especialización en esas áreas

Los estudiantes salvadoreños continúan teniendo grandes brechas en temas científicos, así lo aseguraron expertos que visitaron al país para un evento que se desarrolló para que conozcan campos de la ciencia que no son conocidos en el país, donde aseguraron que aplicar a pasantías seria clave para abrir oportunidades.

En la prueba pisa, los estudiantes salvadoreños obtuvieron 346 puntos en matemática y 373 en ciencias, resultados que están por debajo de los promedios. En matemática, solo 12% de los estudiantes alcanzó el nivel básico de desempeño, mientras que en ciencias lo hizo 35%. Estos resultados generan preocupación porque muestran las dificultades que enfrentan los jóvenes para desarrollar conocimientos y habilidades fundamentales para continuar su formación, especialmente en áreas como ingeniería, tecnología y otras carreras científicas.

Presupuesto general de la nación 2027, el gobierno propone destinar $3,416 millones al sector educativo, $415 millones para computadoras, tabletas, conectividad e inteligencia artificial, $562 millones para infraestructura escolar, $134 millones para uniformes, zapatos y útiles, $117.6 millones para mi nueva escuela y $90 millones para becas universitarias.