Bachilleres están ingresando a la vida universitaria con deficiencia en algunas materias, señala el rector de la Universidad de El Salvador, dice que esto continúan siendo efectos de la pandemia de covid-19, impidiendo que algunos logren el porcentaje de ingreso a la institución.

Estudiantes señalaron que el proceso de adaptación que enfrentan a la vida universitaria más las secuelas educativas que arrastraban por la pandemia, los lleno de estrés, preocupación, desanimo, ocasionando que su rendimiento baje.

Rosa Quintanilla, aseguró que para los estudiantes de nuevo ingreso en la UES se mantiene activo un programa de retroalimentación para que les ayude a obtener el porcentaje requerido de ingreso a la universidad, además de mantener programas de refuerzo para estudiantes antiguos y garantizar la aprobación de sus materias.