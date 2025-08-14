La Defensoría del Consumidor, en conjunto con la Superintendencia de Regulación, realizó operativos para retirar del mercado una pasta dental que podría afectar la salud bucal, tras una alerta sanitaria.

En lo que va de 2025, la Defensoría ha realizado más de 2,200 inspecciones. Además, se impulso multas por al menos 600,000 dólares por incumplimientos como productos vencidos, falta de información y precios injustificados.

Durante las vacaciones agostinas, se efectuaron 420 verificaciones, detectando 40 casos de irregularidades y 16 de productos vencidos, retirando 230 artículos del mercado.