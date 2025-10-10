La Defensoría del Consumidor en El Salvador reveló que el 52.33% de las denuncias sobre tarjetas de crédito entre enero y septiembre de 2025 corresponden a cobros, cargos y comisiones indebidas.

Según el Observatorio de Tarjetas de Crédito, hasta agosto circulan más de 1.5 millones de estas tarjetas en el país, con 976,154 deudores registrados.

La institución identificó prácticas indebidas como comercios que cobran adicional por pagos con tarjeta y transacciones no reconocidas por los consumidores.

Sarah Choto, representante de la Defensoría, alertó que el sobreendeudamiento es el segundo motivo de consulta, recomendando informarse sobre tasas de interés y evitar compras impulsivas para un uso responsable del crédito.