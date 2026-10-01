Defensa de esposa de Nicolás Maduro insiste en libertad bajo fianza

La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, volvió a insistir en su pedido de libertad bajo fianza y alegó que su estado de salud habría empeorado durante su permanencia en prisión.

Según las actas judiciales, los abogados de Flores sostienen que desde su detención registró una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular y posteriormente sufrió un episodio de aproximadamente 30 minutos de intensa opresión torácica.

Asimismo, la defensa asegura que Flores ha perdido mucho peso y dos molares desde que fue detenida.