Defensa de El Salvador destina la mayor parte de su presupuesto 2027 a remuneraciones y bonos

El 85% del presupuesto del Ministerio de la Defensa de El Salvador para 2027 estará destinado a remuneraciones, incluyendo el bono salarial trimestral y el alimenticio que reciben los soldados.

Para ese año, la cartera tendrá una asignación presupuestaria de 314 millones 596 mil 852 dólares.

De ese total, 39 millones serán destinados para bienes y servicios, 2.1 millones de dólares para gastos financieros y una cifra similar para las transferencias.

El bono trimestral asignado por las tareas de seguridad pública no es solo para los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también para la Policía Nacional Civil.

Los diputados destacaron las medidas implementadas en materia de seguridad para reducir delitos como el tráfico de droga.