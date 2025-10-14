Protección Civil decretó la Alerta Naranja en todo el territorio nacional debido a la persistencia de lluvias impulsadas por un área de baja presión ubicada al suroeste de la región.

Este sistema, asociado a la Zona de Convergencia Intertropical, favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que genera tormentas eléctricas con especial énfasis en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica.

Los acumulados más significativos se registraron en la estación Picacho, en el departamento de San Salvador, con un máximo de 85.2 milímetros.