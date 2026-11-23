Planificar el presupuesto y revisar los adornos de años anteriores son claves para decorar en Navidad sin gastar de más, recomendó el decorador José Peraza. El especialista señaló que reciclar los adornos evita comprar piezas que no coinciden con lo que ya se tiene.

José Peraza, decorador con diez años de experiencia, explicó que la falta de planificación figura entre los errores más comunes al momento de decorar.

No tener ideas claras sobre qué espacio se va a decorar ni qué cantidad de adornos se utilizará eleva el gasto en diciembre.

El especialista recomendó guardar los adornos en buen estado para reutilizarlos el siguiente año. Peraza indicó que se inspira en tiendas de adornos para definir sus propuestas de decoración.

El proyecto de Peraza comenzó decorando su propia casa y luego se extendió a las viviendas de sus vecinos.