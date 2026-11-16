La decoración navideña de 2026 apuesta por lo natural y nostálgico en lugar de los elementos artificiales, según Karen Pinó. La especialista recomendó usar maderas, pinos, ramas y piñas para crear ambientes acogedores.

Pinó señaló que la tendencia natural incluye elementos orgánicos que se pueden recoger en jardines. La Navidad nostálgica propone atesorar objetos heredados que evoquen la niñez, como cascanueces, pinitos y esferas de vidrio.

Las piñas pueden colocarse en jarrones que ya se tienen en casa o en bandejas para crear distintos espacios. En cuanto a colores, el vino gana terreno frente al rojo y el verde tradicional.

También se combinan distintos tonos de verde, como el olivo y el bosque, con dorados satinados o cepillados.