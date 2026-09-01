¿Debemos preocuparnos por el covid nuevamente?

El covid-19 ha estado presente desde que apareció en 2019, aunque con el paso de los años y con la vacunación, los casos graves y las muertes disminuyeron, sin embargo, el virus sigue circulando, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre un incremento de casos en algunos países de América Central y el Caribe, solo en El Salvador, el Ministerio de Salud reporta los dos primeros casos confirmados en lo que va del año, entonces ¿esto significa que debemos volver a preocuparnos?

Aunque oficialmente solo se han reportado dos casos, médicos que atienden en consulta privada aseguran que han recibido hasta 3 pacientes con síntomas compatibles con esta enfermedad, aunque los actuales pueden ser menos graves que los observados durante la pandemia, el virus todavía puede provocar diversas complicaciones.

Además, la OPS advierte de distintas variantes del Sars-cov-2, por lo que los especialistas insisten en que la población debe mantenerse alerta y acudir al médico ante la aparición de los síntomas.

Esta circulación del coronavirus coincide en un momento en que las enfermedades respiratorias continúan generando una importante demanda de atención médica. Según el boletín epidemiológico, en las primeras 30 semanas del año, los hospitales de la red pública acumulan 5,925 egresos por neumonía.