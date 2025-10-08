Las muertes por fentanilo en Estados Unidos se redujeron en más del 20% durante 2025, aunque este opioide sintético continúa siendo una amenaza mortal que ha cobrado 13.390 vidas según la exposición conmemorativa de la DEA, incluyendo 6.354 víctimas menores de 17 años.

El laboratorio de la agencia en Miami procesa entre 8.000 y 9.000 casos anuales, donde el 20% corresponde a fentanilo que se presenta en pastillas multicolores cuyo valor oscila entre 5 y 25 dólares por unidad.

California (95 muertes) y Florida (88) son los estados más impactados, mientras la DEA ha incautado 34.5 millones de pastillas y 7.172 libras en polvo este año.

Los técnicos utilizan cromatógrafos de gases y resonancia magnética nuclear para identificar componentes y nuevos derivados químicos de esta sustancia que sigue siendo principal causa de muerte en personas de 18 a 44 años.