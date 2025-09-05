El seleccionador Darío Gómez expresó profunda preocupación por la condición física de sus jugadores tras el último partido, admitiendo que probablemente necesitará convocar a refuerzos para el encuentro ante Surinam.
El técnico, con amplia experiencia en el fútbol, reveló que múltiples problemas físicos afectaron el rendimiento del equipo, desbaratando gradualmente su funcionamiento durante el partido.
Pese a estas dificultades, Gómez destacó que lograron obtener un «resultado importante» pero ahora enfrenta desafíos para conformar la nómina del próximo partido debido al estado de sus futbolistas.