Daño solar acumulativo y dormir con maquillaje: las dos confesiones que la piel cobra con manchas y arrugas

La piel es el órgano que refleja los hábitos diarios, desde la falta de protector solar hasta dormir con maquillaje.

El cirujano dermatólogo Marcelo Amaya explicó que el daño solar se acumula desde la infancia y se traduce en manchas, arrugas y resequedad.

El especialista señaló que no recomienda maquillarse todos los días, pero para quienes deben hacerlo por trabajo, sugiere optar por maquillaje hipoalergénico y no comedogénico, aplicado en poca cantidad y en polvo suelto.

Explicó que los poros se obstruyen cuando el maquillaje permanece por más de dos o tres horas, lo que impide que la piel respire adecuadamente y genera problemas que requieren productos dermocosméticos con ingredientes dermatológicamente aprobados.

Para retirar el maquillaje, recomendó utilizar agua micelar adecuada, exfoliar la piel de forma apropiada y no limitarse únicamente al lavado con agua.