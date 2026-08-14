Danna: su historia detrás de Élite, Elphaba en Wicked y el éxito “Oye Pablo”

Danna comenzó su carrera artística desde niña en la televisión y, con los años, amplió su trayectoria hacia la actuación, el teatro musical y la música.

Uno de sus papeles más conocidos llegó con Élite, donde interpretó a Lucrecia, personaje que la conectó con una audiencia internacional. También asumió el papel de Elphaba en la producción mexicana de Wicked, musical que presentó en español en Ciudad de México, y posteriormente volvió a interpretar al personaje en el doblaje latino de la película estrenada en 2024.

En el ámbito musical, una de sus historias más conocidas nació en Madrid. Danna contó que conoció allí a un joven llamado Pablo, pero ambos perdieron el contacto después de intercambiar incorrectamente sus datos.

La experiencia inspiró “Oye Pablo”, canción que convirtió aquella anécdota en una de sus producciones más reconocibles. En 2020, la cantante confirmó que finalmente había encontrado al hombre que inspiró el tema, aunque explicó que para entonces sus sentimientos habían cambiado.

En marzo de 2024, la artista anunció que dejaría de utilizar “Danna Paola” como nombre artístico para presentarse únicamente como Danna.

El cambio coincidió con el lanzamiento de Childstar, álbum en el que exploró experiencias de su infancia y la presión de crecer dentro de la industria del entretenimiento. Con esta nueva etapa, la cantante buscó marcar una identidad artística propia y dejar atrás la imagen asociada a sus primeros años como estrella infantil.