Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año en la antesala de los Grammy Latinos 

Daddy Yankee será homenajeado este miércoles por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año en la antesala de los Grammy Latinos.

La institución reconoce sus más de 30 años de trayectoria como pionero del reggaetón y una de las mayores estrellas de la música en español.

Según un comunicado del director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, el puertorriqueño ha sido una fuerza determinante en el auge global de la música latina.

Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas para un género e inspiraron a una generación de creadores.

El intérprete popularizó el reggaetón en sus comienzos en la década de 1990, diferenciando el sonido local del dancehall jamaiquino y el hip hop de Estados Unidos. El reconocimiento se entrega como antesala al principal galardón de la música en español y en portugués.