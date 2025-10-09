El robot CyberX revoluciona la limpieza del hogar mediante inteligencia artificial que transforma las tareas domésticas tradicionales.

Su sistema de mapeo 3D, que escanea y memoriza la distribución espacial, le permite reconocer objetos y evitar obstáculos con precisión láser mientras optimiza sus rutas de limpieza.

Este dispositivo multifuncional, que aspira y friega diferentes superficies adaptándose automáticamente a cada tipo de piso, representa la evolución tecnológica que libera tiempo para las familias.