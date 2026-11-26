La distracción al volante, la invasión de carril, el irrespeto a las señales de tránsito, no guardar la distancia de seguridad y la velocidad excesiva figuran entre las principales causas de accidentes viales que han provocado, más de 15,700 siniestros viales, según el observatorio nacional de seguridad vial.

A estos factores se suman otras condiciones que, aunque no siempre están contempladas como infracciones, también pueden incidir en el comportamiento del conductor y favorecer los siniestros viales.

El congestionamiento vehicular también impacta en la accidentabilidad, así como en la respuesta para auxiliar víctimas.

Para prevenir accidentes viales, los especialistas insisten en que tanto conductores como peatones deben respetar las normas de tránsito y asumir su responsabilidad en la seguridad vial.

En El Salvador se ha registrado más de 19,800 accidentes de tránsito en lo que va de 2026 y de estos más de 700 han sido atendidos por Cruz Roja.

En 2026 han fallecido 601 motociclistas en siniestros viales, según el observatorio de seguridad vial.