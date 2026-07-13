Cuidar los pulmones con hábitos saludables mejora la calidad de vida y la respiración

La salud respiratoria es fundamental para el organismo, ya que los pulmones y las vías respiratorias permiten el ingreso del oxígeno necesario para mantener el cuerpo funcionando correctamente, por lo que su cuidado diario ayuda a prevenir molestias y fortalecer las defensas.

Uno de los hábitos más importantes para proteger este sistema es evitar la exposición constante al humo del tabaco, así como a ambientes contaminados con polvo o sustancias irritantes que pueden provocar inflamación en las vías respiratorias.

La actividad física regular, como caminar o nadar, contribuye a fortalecer los pulmones y mejorar la oxigenación del cuerpo, mientras que la práctica de ejercicios de respiración profunda puede expandir la capacidad pulmonar y favorecer una respiración más eficiente.

Mantener una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras, junto con una buena hidratación, apoya las defensas del organismo y, complementada con apoyo vitamínico, puede contribuir al bienestar general y a la protección frente a enfermedades respiratorias.