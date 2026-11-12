Cuidado de las plantas: aprende a regarlas sin desperdiciar agua

Regar las plantas de manera responsable ayuda a mantenerlas saludables y evita el desperdicio de agua.

Aunque este recurso es indispensable para su crecimiento, no todas las especies necesitan la misma cantidad ni frecuencia de riego.

Por eso, antes de utilizar la regadera, es importante comprobar si la tierra está seca e identificar las necesidades de cada planta.

Una recomendación es introducir ligeramente un dedo en la tierra para revisar su humedad y evitar agregar agua cuando todavía está húmeda.

También conviene regar temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas suelen ser más bajas y disminuye la evaporación.