Cuida a tu mascota del calor con estos consejos prácticos y efectivos, ya que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, deshidratación y malestar.

Es fundamental ofrecer agua limpia varias veces al día, pues esta se ensucia o calienta rápidamente y deja de ser apta para su consumo.

También es clave asegurar un espacio con sombra y ventilación, porque la exposición prolongada al sol eleva peligrosamente su temperatura corporal. El cuidado preventivo evita riesgos que afectan directamente su salud y bienestar.