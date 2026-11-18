Ante la llegada de las fiestas de navidad y fin de año, los cuerpos de socorro se preparan para atender emergencias en todo el país. En lo que se proyecta un año con más accidentes de tránsito y fallecidos, Comandos de Salvamento contara con dos nuevos centros de atención para agilizar la respuesta.

Las playas y centros turísticos serán uno de los puntos de atención durante esta temporada, los lesionados por accidentes de tránsito también van al alza.

Comandos de Salvamento contará con 1,500 socorristas y Cruz Roja con 500 voluntarios para atender a la población en todo el territorio nacional.