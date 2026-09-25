Cuerpos de socorro reportan incremento de accidentes viales

Entre 7 a 10 accidentes diarios está atendiendo Cruz Roja salvadoreña, la institución señala que en los últimos días, las cifras de estos siniestros han registrado un repunte y a pesar de las campañas de concientización y advertencias a los conductores, la principal causa sigue siendo la distracción al volante.

Uno de los usuarios más vulnerables en los accidentes de tránsito continúa siendo los motociclistas, Comandos de Salvamento señalan que al día atienden un promedio de 15 percances de este tipo de vehículo, enfocados en horas determinadas del día.

Debido a la vulnerabilidad de estos conductores, el riesgo de sufrir lesiones físicas graves es mayor.

Los socorristas están capacitados para atender todo tipo de lesiones en los percances viales, estabilizar a los pacientes y prevenir complicaciones mayores, antes de llevarlos a un hospital, aunque en muchos casos las víctimas se niegan a ser trasladados.

El observatorio nacional de seguridad vial, registra que en lo que va del año la siniestralidad ha incrementado en un 4.4%, contabilizando a la fecha 16,396 percances en todo el territorio, que han dejado más de 1,000 personas fallecidas y 11,585 lesionadas.