Cuerpos de socorro alertan sobre llamadas falsas que afectan emergencias reales

Los cuerpos de socorro enfrentan diariamente llamadas falsas que los obligan a activar recursos para atender supuestas emergencias. Cruz Verde recibe más de 4.000 reportes de este tipo al año, mientras que Cruz Roja Salvadoreña atiende alrededor de 30 llamadas falsas cada día.

Cada reporte es tratado inicialmente como una emergencia real, por lo que los socorristas movilizan personal, vehículos e insumos.

Entre las situaciones más frecuentes figuran las llamadas accidentales y aquellas realizadas por niños sin supervisión adulta, quienes reportan que alguno de sus padres se encuentra mal, aunque posteriormente se confirma que no existe una emergencia.

Los cuerpos de socorro advierten que estas situaciones generan gastos de combustible y desgaste de vehículos, además del uso de insumos.