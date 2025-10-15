Cuatro personas han perdido la vida durante la temporada de lluvia, según reportes oficiales dos de las víctimas fueron arrastradas por una quebrada, una falleció a causa de un derrumbe y otra murió tras ser alcanzada por un rayo.

Las precipitaciones también han provocado la caída de decenas de árboles y deslizamientos de tierra que en algunos sectores, han afectado temporalmente la conectividad vial, entre las zonas impactadas se encuentran Huizúcar y Panchimalco.

Actualmente, cinco albergues permanecen activos para brindar atención a las familias afectadas, uno en Usulután, uno en San Salvador y tres en La Libertad, esta última zona ha sufrido mayores daños debido al desbordamiento del río Chilama.

Las autoridades hacen un llamado a las comunidades ubicadas en zonas cercanas a ríos y quebradas a mantenerse en alerta y tomar precauciones ante posibles desbordamientos o inundaciones.

De acuerdo con datos de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo la formación de lluvias y tormentas, por lo que insta a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.