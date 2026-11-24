Cuatro partidos políticos decidieron competir contra el partido de gobierno en las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027. El FMLN, ARENA, el PCN y Fraternidad Patriota Salvadoreña presentaron a sus candidatos para disputar la presidencia.

Por el FMLN competirá el médico y dirigente sindical Rafael Aguirre. ARENA postula a la abogada y exdiputada Maite Iraeta, mientras que Fraternidad Patriota Salvadoreña presenta al empresario Orlando del Cid. El PCN lleva al general retirado Alirio García Flamenco, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

Una encuesta de LPG Datos de febrero de 2026 atribuyó a ARENA y al FMLN 1% y 0.2% de intención de voto respectivamente. La única fórmula inscrita a la fecha por el Tribunal Supremo Electoral es la de Nayib Bukele y Félix Ulloa.