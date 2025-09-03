De acuerdo a la Fiscalía General la victima trabajaba en un negocio propiedad de uno de los sentenciados quien se había comprometido a darle transporte para regresar a la zona donde vivía porque cerraban muy tarde, pero la noche del crimen le dijo que no podía llevarla.

Cuando ella salió del negocio los demás pandilleros la privaron de libertad y se la llevaron hasta un sector en donde le quitaron la vida con armas blancas. El cuerpo fue abandonado en la zona del río Lempa.

Los condenados son Rafael Gutiérrez, Edwin Arteaga, Marvin Avelar y René Sánchez.